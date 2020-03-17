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США ввели санкции против министра обороны Сирии

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Фото: Global Look Press
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Вашингтон расширил санкционный список против Сирии, включив в него министра обороны Али Айюба. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Офис по контролю над иностранными активами минфина США.

Генерал-лейтенант Айюб занимает пост заместителя главнокомандующего — министра обороны Сирии с 2018 года.

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18 февраля США ввели санкции против граждан и компаний из России, Ирана, Турции и Китая в соответствии с законом о нераспространении оружия в Иране, КНДР и Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл практику введения США санкций пагубной, подчеркивая, что в Москве подобные действия осуждают. По его словам, ограничительные меры являются незаконными с точки зрения международного права и от них страдают многие страны.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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