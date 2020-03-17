Прямой эфир

Третья сессия сирийского конституционного комитета будет перенесена из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за коронавируса будет отложено очередное заседание сирийского конституционного комитета. Об этом «Известиям» заявил представитель оппозиционного списка комитета Яхйя аль-Ариди. По его словам, ориентировочно планировалось провести встречу в марте-апреле. Однако теперь, на фоне новой угрозы, заседание комитета будет отложено «до лучших времён».

«Придется переносить. Мы, однако, продолжаем настаивать на политическом решении конфликта, а не военном, и приложим все усилия для скорейшего возобновления работы комитета», — заявил «Известиям» политик.

В представительстве ООН в Женеве, где традиционно собирались члены комитета, на прошлой неделе был выявлен первый случай заражения коронавирусом. На этом фоне ООН перевела всех сотрудников женевского офиса — а это свыше 1600 человек — на удаленный режим работы.

Сирия остается одной из четырех стран Ближнего Востока, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Помимо нее в этот список также входят Ливия (и западная, и восточная), Йемен и Южный Судан. Подобная ситуация объясняется закрытыми границами, транспортной недоступностью и данных государств.

Сирийский конституционный комитет был создан усилиями астанинской «тройки» в декабре 2018 года, однако еще год ушел на согласование всех участников. Первое заседание состоялось в ноябре 2019. В комитет вошли 150 человек — 50 от официального Дамаска, 50 от всех платформ оппозиции и 50 — независимые делегаты. Вторая встреча комитета прошла в январе 2020 года. На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что готовится третья сессия конституционного комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сирии перенесли парламентские выборы из-за коронавируса
Медицинский спецназ из России прибыл в Сирию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020