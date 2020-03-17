Третья сессия сирийского конституционного комитета будет перенесена из-за коронавируса

Из-за коронавируса будет отложено очередное заседание сирийского конституционного комитета. Об этом «Известиям» заявил представитель оппозиционного списка комитета Яхйя аль-Ариди. По его словам, ориентировочно планировалось провести встречу в марте-апреле. Однако теперь, на фоне новой угрозы, заседание комитета будет отложено «до лучших времён».

«Придется переносить. Мы, однако, продолжаем настаивать на политическом решении конфликта, а не военном, и приложим все усилия для скорейшего возобновления работы комитета», — заявил «Известиям» политик.

В представительстве ООН в Женеве, где традиционно собирались члены комитета, на прошлой неделе был выявлен первый случай заражения коронавирусом. На этом фоне ООН перевела всех сотрудников женевского офиса — а это свыше 1600 человек — на удаленный режим работы.

Сирия остается одной из четырех стран Ближнего Востока, где пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Помимо нее в этот список также входят Ливия (и западная, и восточная), Йемен и Южный Судан. Подобная ситуация объясняется закрытыми границами, транспортной недоступностью и данных государств.

Сирийский конституционный комитет был создан усилиями астанинской «тройки» в декабре 2018 года, однако еще год ушел на согласование всех участников. Первое заседание состоялось в ноябре 2019. В комитет вошли 150 человек — 50 от официального Дамаска, 50 от всех платформ оппозиции и 50 — независимые делегаты. Вторая встреча комитета прошла в январе 2020 года. На полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что готовится третья сессия конституционного комитета.