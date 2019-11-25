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Медицинский спецназ из России прибыл в Сирию

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Фото: Минобороны РФ
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Подразделения медицинского отряда специального назначения прибыли на российскую базу на севере Сирии в понедельник, 25 ноября.

Специалисты привезли оборудование, лекарства и перевязочные материалы. Они будут оказывать помощь местному населению. Как заявил врач-хирург Сергей Пономарев, через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе.

«Порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать», — сказал Пономарев журналистам. Первый пункт врачебной помощи развернули всего через три часа после прибытия. В медпункте пока работают три врача —терапевт, хирург, травматолог — и переводчик.

В кабинете в режиме реального времени через спутник можно собирать консилиумы со специалистами из России.

19 ноября стало известно, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают число пунктов распределения гуманитарной помощи на севере и востоке Сирии. Храниться всё это будет на брошенных военных базах США, которые заняли российские военные.

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