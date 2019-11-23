Вашингтон назвал условие оказания помощи в восстановлении Сирии

Соединенные Штаты не будут оказывать содействие восстановлению подконтрольных Дамаску сирийских территорий, пока в стране не будет политического процесса, который заслуживает доверия. Об этом сообщил в Совете Безопасности ООН специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, любые усилия по оказанию помощи Сирии будут «преждевременными». Джеффри уверен, что необходимо сохранить дипломатическое и экономическое давление на сирийские власти для продвижения идей по урегулировании ситуации в стране.

«Мы считаем, что эта позиция согласуется с мнением многих наших европейских и ближневосточных партнеров. Мы будем тесно работать с ними, чтобы сохранить это давление», — приводит слова Джеффри «РИА Новости».

В свою очередь, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что американская сторона «по-прежнему не готова отказаться от стереотипов» и включиться в процесс восстановления Сирии.

В сентябре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны всё время находят предлоги, чтобы отказаться от участия в восстановлении сирийской инфраструктуры.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015 года президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября 2015 года в операции в Сирии приняли участие в общей сложности более 63 тыс. российских военнослужащих. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

Российские военные регулярно доставляли гуманитарную помощь жителям пострадавших районов Сирии. Люди получали еду, медикаменты и предметы первой необходимости.

В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.