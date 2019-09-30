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Небензя рассказал об отговорках Запада в сирийском вопросе

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Постпред Росси при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны все время находят предлоги, чтобы отказаться от участия в восстановлении сирийской инфраструктуры. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС.

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Свое заявление Небензя сделал после встречи Совета Безопасности ООН по Сирии.

«Мы обратили внимание в выступлениях некоторых наших партнеров, что они вновь выставляют условия для восстановления Сирии», — отметил он.

При этом дипломат напомнил, что ранее Запад ставил для этого единственное условие — создание сирийского конституционного комитета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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