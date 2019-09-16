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Путин сообщил о снижении насилия в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре заявил о снижении насилия в Сирии. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

По словам президента, в регионе создаются предпосылки для перехода к мирному строительству, началось восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры.

«Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство, настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций», — добавил Путин.

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Ранее в этот же день переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина начались в президентском комплексе Чанкая, где также стартовал трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Путин рассказал, что на переговорах с Эрдоганом они договорились о тесной координации минобороны, МИДа и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. По его словам, также фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

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