Путин сообщил о снижении насилия в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Анкаре заявил о снижении насилия в Сирии. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

По словам президента, в регионе создаются предпосылки для перехода к мирному строительству, началось восстановление объектов социальной и экономической инфраструктуры.

«Однако масштабы проблем, с которыми сталкивается сирийское государство, настолько велики, что для их решения требуется поддержка экономически развитых стран, международных организаций», — добавил Путин.

Ранее в этот же день переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина начались в президентском комплексе Чанкая, где также стартовал трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

Путин рассказал, что на переговорах с Эрдоганом они договорились о тесной координации минобороны, МИДа и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. По его словам, также фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.