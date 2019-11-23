Военная полиция РФ прорабатывает новые маршруты для патрулирования в Сирии

Российские военные полицейские прорабатывают новые маршруты для патрулирования на севере Сирии. Об этом сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Вадим Рыженков.

По его словам, личный состав знакомится с местностью и дорогами, а также узнает менталитет жителей.

«Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести», — добавил он.

В группу, занимающуюся рекогносцировкой, входят три бронемашины «Тигр». Новый маршрут относительно небольшой — 50 км, он проходит через десяток деревень.

Отмечается, что проработать основные и дополнительные маршруты патрулирования военной полиции необходимо в целях безопасности.

21 ноября сообщалось, что военная полиция России расширяет зону патрулирования на севере Сирии и заняла одну из контрольных точек — оставленную американскую базу «Сиррин».