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Военная полиция РФ прорабатывает новые маршруты для патрулирования в Сирии

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Фото: Минобороны РФ
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Российские военные полицейские прорабатывают новые маршруты для патрулирования на севере Сирии. Об этом сообщил журналистам офицер военной полиции Вооруженных сил РФ Вадим Рыженков.

По его словам, личный состав знакомится с местностью и дорогами, а также узнает менталитет жителей.

«Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести», — добавил он.

В группу, занимающуюся рекогносцировкой, входят три бронемашины «Тигр». Новый маршрут относительно небольшой — 50 км, он проходит через десяток деревень.

Отмечается, что проработать основные и дополнительные маршруты патрулирования военной полиции необходимо в целях безопасности.

21 ноября сообщалось, что военная полиция России расширяет зону патрулирования на севере Сирии и заняла одну из контрольных точек — оставленную американскую базу «Сиррин».

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