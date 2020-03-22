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Британские врачи назвали нетипичный симптом коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) сообщила о выявлении необычного симптома коронавируса, который фиксировался у многих заболевших COVID-19. Об этом 21 марта сообщается на сайте ENT.

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Специалисты проанализировали данные о пациентах с коронавирусом из Южной Кореи, Китая, Италии и Германии. Выяснилось, что у многих наблюдалась частичная или полная аносмия (потеря обоняния).

Причем, по данным медиков, в Германии такой синдром наблюдался у двух из трех зараженных.

Кроме того, аносмия иногда является единственным симптомом коронавируса и не сопровождается типичным повышением температуры, болью в горле или кашлем.

Ученые призвали отправлять на семидневный карантин людей с потерей обоняния. По их мнению, так можно не допустить дальнейшей передачи вируса.

23 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о признаках заражения тяжелой формой коронавируса. По его словам, стоит обратить внимание на совокупность трех симптомов.

Также врачи перечислили пищеварительные признаки COVID-19.

К 21 марта по данным ВОЗ, в мире заразались более 266 тыс. человек, скончались 10 тыс. Американские ученые утверждают, что число зараженных уже превысило 303 тыс., а умерли – 13 тыс.

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