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В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Научных доказательств того, что после вакцинации от гриппа люди лучше переносят заболевание коронавирусом, нет. Об этом 22 марта заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тарик Язаревич.

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Кроме того, эксперт опроверг и слухи о вероятности заразиться COVID-19 через воду из-под крана.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», - цитирует его «РИА Новости».

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, к 21 марта в мире заболели более 266 тыс. человек, скончались около 10 тыс. Американские ученые утверждают, что заразились уже 303 тыс. человек.

20 марта врачи назвали действенные методы защиты от коронавируса и объяснили, почему прививки от гриппа полезны.

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