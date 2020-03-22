В ВОЗ рассказали о влиянии прививки от гриппа на коронавирус

Научных доказательств того, что после вакцинации от гриппа люди лучше переносят заболевание коронавирусом, нет. Об этом 22 марта заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тарик Язаревич.

Кроме того, эксперт опроверг и слухи о вероятности заразиться COVID-19 через воду из-под крана.

«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», - цитирует его «РИА Новости».

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, к 21 марта в мире заболели более 266 тыс. человек, скончались около 10 тыс. Американские ученые утверждают, что заразились уже 303 тыс. человек.

20 марта врачи назвали действенные методы защиты от коронавируса и объяснили, почему прививки от гриппа полезны.