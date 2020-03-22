Япония повысила уровень опасности поездок в США

Министерство иностранных дел Японии в воскресенье, 22 марта, повысило уровень опасности поездок в США до второго и рекомендовало гражданам воздержаться от них без острой необходимости.

Отмечается, что данная рекомендация касается всех американских штатов. При этом данная шкала предусматривает четыре степени опасности, до сегодняшнего дня на США распространялся самый «мягкий» ― быть бдительными во время поездок в страну, передает «РИА Новости».

Накануне американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив только Китаю и Италии.

Ранее, 20 марта, стало известно, что власти Соединенных Штатов приостанавливают выдачу виз во всем мире из-за ситуации с распространением коронавируса. Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз.

В настоящее время в США зафиксировано 26 900 случаев заражения коронавирусом, при этом 348 человек скончались, а еще 178 ― выздоровели. В Японии же заразились 1054 человека, 36 умерли и 215 вылечились.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умер 13 071 человек.