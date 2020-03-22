Прямой эфир
Сюжет:

Япония повысила уровень опасности поездок в США

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Японии в воскресенье, 22 марта, повысило уровень опасности поездок в США до второго и рекомендовало гражданам воздержаться от них без острой необходимости.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

Отмечается, что данная рекомендация касается всех американских штатов. При этом данная шкала предусматривает четыре степени опасности, до сегодняшнего дня на США распространялся самый «мягкий» ― быть бдительными во время поездок в страну, передает «РИА Новости».

Накануне американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив только Китаю и Италии.

Ранее, 20 марта, стало известно, что власти Соединенных Штатов приостанавливают выдачу виз во всем мире из-за ситуации с распространением коронавируса. Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз.

В настоящее время в США зафиксировано 26 900 случаев заражения коронавирусом, при этом 348 человек скончались, а еще 178 ― выздоровели. В Японии же заразились 1054 человека, 36 умерли и 215 вылечились.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умер 13 071 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нацсобрание Франции поддержало законопроект о введении ЧП в стране
СМИ сообщили о росте продаж огнестрельного оружия в США из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020