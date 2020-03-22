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СМИ сообщили о росте продаж огнестрельного оружия в США из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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В США на фоне распространения коронавируса вырос объем продаж огнестрельного оружия. Об этом 21 марта сообщил американский телеканал ABC News.

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Отмечается, что только за февраль выручка одного из крупнейших американских интернет-магазинов ammo.com, продающих оружие, выросла на 309%, а количество заказов ― на 222%. Интернет-ритейлеры называют такие показатели беспрецедентными.

Издание поясняет, что выросший спрос на огнестрел обусловлен тем, что полиция вынуждена сокращать количество проводимых операций из-за распространения коронавируса в стране.

Телеканал подчеркивает, что правоохранительные органы выезжают только на звонки о чрезвычайных ситуациях, остальные же обрабатываются по телефону или в присутствии заявителя в участке.

В настоящее время в США зафиксировано 26 892 случая заражения коронавирусом, при этом 348 человек скончались, а еще 178 ― выздоровели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились свыше 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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