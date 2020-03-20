США приостановят выдачу виз во всем мире из-за коронавируса

Власти Соединенных Штатов Америки приостанавливают выдачу виз во всем мире из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает официальный twitter-аккаунт Госдепартамента США.

Посольства и консульства отменят все намеченные встречи по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз.

«Из-за мер по COVID-19, которые вступают в силу 20 марта, будут приниматься заявки на оформление виз только от клиентов с чрезвычайными ситуациями и которые планируют вылететь в течение 72 часов», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день стало известно, что в США число умерших от коронавирусной инфекции достигло отметки в 200 человек.

19 марта в МВД России заявили, что иностранцам продлят срок действия российских виз из-за коронавируса вне зависимости от цели пребывания.

18 марта стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для пресечения распространения инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.