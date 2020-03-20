В Вооруженных силах США зафиксировали 67 случаев заражения коронавирусом

Среди служащих Вооруженных сил США было обнаружено 67 случаев заражения личного состава новым коронавирусом (SARS-CoV-2). Об этом сообщил в пятницу, 20 марта, в эфире телеканала Fox News министр обороны страны Марк Эспер.

На вопрос о случаях возникновения пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, на кораблях ВМС США глава Пентагона ответил следующим образом: «На настоящий момент результаты анализов 67 военнослужащих были положительными. Они находятся на карантине».

Он также добавил, что беседовал лично по телефону с несколькими инфицированными американскими военнослужащими, которые, по его словам, чувствуют себя удовлетворительно.

«Нам повезло, что ВС США укомплектованы физически крепкими молодыми людьми. Мы уверены, что они справятся с этим вирусом», — подчеркнул Эспер.

Он рассказал о расстановке приоритетов командования. Первостепенное значение имеет сейчас защита американских военнослужащих и членов их семей от возможного заражения, на втором — обеспечение высокого уровня боеготовности ВС в целом, на третьем — максимальная поддержка подхода администрации президента США Дональда Трампа к минимизации последствий эпидемии коронавируса.

Ранее 20 марта сообщалось, что число жертв коронавируса в США достигло отметки в 200 человек. По состоянию на 20:00 19 марта (03:00 мск пятницы, 20 марта) вирус был выявлен у 13 680 жителей США. 211 умерли от осложнений респираторного заболевания COVID-19. Из больниц были выписаны 108 выздоровевших пациентов.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 253 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 407 человек.