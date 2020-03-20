В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

Так, с субботы в королевстве перестанут работать пабы, кафе, рестораны, ночные клубы, театры и кинотеатры, а также спортзалы. При этом в точках питания можно будет брать еду на вынос.

Джонсон призвал последовать поручению «как можно скорее». Срок действия ограничений он не назвал.

«На данный момент мы должны по крайней мере физически держать людей на расстоянии друг от друга. Чем эффективнее мы последуем этому совету, тем быстрее страна полностью восстановится и с точки зрения медицины, и с точки зрения экономики», — цитирует премьера Би-би-си.

Джонсон добавил, что ограничительные меры будут пересматриваться каждый месяц. Он заверил, что власти будут выплачивать 80% зарплаты гражданам, оказавшимся временно без работы. На это будет уходить до £2,5 тыс. в месяц.

По данным на 20 марта, в Великобритании 177 человек скончались от COVID-19, в том числе 39 — только за последние сутки, что стало рекордным показателем с момента распространения коронавируса в королевстве. Общее число заболевших уточняется, накануне оно составляло 3269 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.