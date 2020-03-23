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«Аэрофлот» рассказал о порядке покупки билетов для возвращения в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Граждане России не смогут купить онлайн билет на самолет «Аэрофлота» для возвращения из стран с ограниченным авиасообщением. Об этом в воскресенье, 22 марта, говорится на сайте перевозчика.

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«Билеты на специальные возвратные рейсы доступны только для граждан РФ, в связи с этим продажа авиабилетов на официальном сайте Аэрофлота не производится», — отмечается в тексте пресс-релиза.

Уточняется, что для приобретения билетов необходимо обратиться в офисы продаж, кассы либо контакт-центр «Аэрофлота», в пункты продаж и на сайты агентств, в кассы аэропортов вылета.

Для покупки билетов требуется предоставление документа, подтверждающего гражданство РФ.

Информация об изменениях в полетной программе «Аэрофлота» и специальных рейсах для возвращения граждан РФ регулярно обновляется на официальном сайте.

21 марта государственный перевозчик сообщил о приостановке регулярных полетов в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, Португалию, в Киргизию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию и ряд других стран из-за пандемии коронавируса.

Росавиация вынесла постановление, согласно которому с 23 марта приостанавливается авиасообщение со всеми странами мира, за исключением около 140 регулярных авиарейсов из Москвы и чартерных перелетов по возврату граждан России и иностранцев.

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