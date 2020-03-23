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Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

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Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
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Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.

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По его мнению, будет неудивительно, если вирус исчезнет, а затем снова появится.

«Не рассчитывайте, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем… Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским консульством в Дюссельдорфе.

Он выразил уверенность, что пик эпидемии может прийтись на период с апреля по июня, затем летом коронавирус отступит, а осенью и зимой обрушится с новой силой.

Насколько быстро удастся взять пандемию под контроль, будет зависеть только от общих, глобальных усилий, отметил Чжан.

По его мнению, эффективней всего будут самые радикальные меры. Эксперт напомнил, что Китаю удалось взять под контроль распространение вируса, так как его очаг — Ухань — был быстро закрыт. В частности, этому способствовал китайский новый год и связанные с ним длинные выходные.

Чжан полагает, что всему миру необходим карантин в течение месяца.

«Тогда пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная приостановка. Даже в Германии или Европе», — цитирует его South China Morning Post.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на вечер 22 марта число зараженных тяжелым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-COV-2, превысило 294 тыс. человек, скончались 12 944.

Накануне в Германии оценили меры России в борьбе с коронавирусом, отметив, что страна справляется с эпидемией лучше, чем европейские соседи. Секрет успеха, по мнению немецких журналистов, не только в удаче, но и в советском опыте и в вовремя принятых решительных мерах.

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