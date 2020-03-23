Лечить по-русски: Москва направила в Италию военных эпидемиологов

Российские военные оперативно выполнили поручение президента — направить в Италию силы и средства на помощь в борьбе с коронавирусом. Телефонные переговоры Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте завершились в субботу вечером, а уже утром в воскресенье на аэродроме Чкаловский стояли самолеты военно-транспортной авиации. Минобороны отправило на помощь итальянцам лучших специалистов, в активе которых — участие в ликвидации вспышек инфекционных заболеваний и разработка вакцины от лихорадки Эбола.

В ответ на просьбу итальянской стороны президент России выразил готовность оперативно оказать необходимую помощь. Джузеппе Конте поблагодарил его за поддержку Италии в столь сложное для страны время. Уже спустя несколько часов состоялся телефонный разговор министров обороны двух стран — Сергея Шойгу и Лоренцо Гуэрини. В ходе беседы главы оборонных ведомств согласовали все технические условия.

Италия сейчас переживает очень тяжелые времена и такая серьезная помощь со стороны России будет по достоинству оценена итальянским народом и руководством страны, уверен экс-замгенсека ООН и бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Техника и опыт

В воскресенье военное ведомство начало перебрасывать самолетами военно-транспортной авиации личный состав и спецтехнику на авиабазу «Практик де Маре», расположенную в 30 км от Рима.

В состав сформированной для помощи Италии группировки вошли около 100 ведущих специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. Российские медики и биологи, направленные на Апеннинский полуостров, имеют серьезный опыт борьбы с распространением опасных инфекций.

Возглавляет группу экспертов замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Сергей Кикоть. Это ведущий специалист в области применения систем спецобработки, работал в районах вспышек сибирской язвы и участвовал в ликвидации последствий паводков.

В состав группировки вошел и полковник медицинской службы Алексей Смирнов — ведущий ученый-эпидемиолог, автор более 70 научных работ. Принимал участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Также в российской команде — подполковник Геннадий Еремин, эпидемиолог с опытом борьбы с африканской чумой свиней и ящуром, и подполковник Вячеслав Кулиш — разработчик средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Он участвовал в создании противочумных препаратов и вакцин против лихорадки Эбола.

Доцент Военно-медицинской академии и подполковник медицинской службы Александр Юманов в составе группы российских специалистов развертывал в Гвинее мобильный госпиталь в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Помогать и спасать

Россия уже много лет удерживает лидирующие позиции в борьбе с угрозами глобального характера, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Наши военные решительно и успешно участвовали в борьбе с международным терроризмом, — рассказал он «Известиям». — Угроза распространения коронавируса не менее масштабна и серьезна. И здесь Минобороны России оказалось на переднем рубеже. Существует такое понятие — «мирные военные». Их основная задача — помогать и спасать.

Министерство обороны продемонстрировало очень высокий уровень подготовки, считает военный историк Дмитрий Болтенков.

— От разговора президента России с премьером Италии до вылета в Рим первых самолетов с грузом прошло меньше 24 часов, — пояснил эксперт. — Всего за одну ночь борта группировки собрались в Подмосковье со всей европейской части России, от Пскова до Оренбурга. Это показывает уникальные возможности российской военно-транспортной авиации.

21 марта стало самым трагическим для Италии днем. Власти страны сообщили о смерти от коронавируса 793 человек. Количество выявляемых в день больных продолжает увеличиваться. А за прошедшие сутки зарегистрировано 6600 новых пациентов, что стало для страны новым печальным рекордом.