Билет на карантин: как COVID-19 ударил по российским театрам

Не прошло и недели с момента закрытия культурных учреждений страны, как билетный рынок рухнул. Под угрозой и агрегаторы, и театры, убытки которых уже исчисляются десятками миллионов рублей. Руководители ведущих сценических коллективов страны предупреждают: если карантин затянется и поддержки от властей не последует, придется урезать зарплаты и сокращать сотрудников. «Известия» попытались разобраться в возможных последствиях коронавирусного удара.

Выживут сильнейшие

16 марта власти Москвы запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек. Вскоре примеру столицы последовал и Санкт-Петербург. А Министерство культуры на неопределенный срок приостановило работу подведомственных ему заведений. Аналогичные запретительные меры вводят и регионы России. Для многих театров это грозит преждевременным закрытием сезона и невозможностью выполнить госзадание по зрителям и количеству премьер.

В Министерстве культуры «Известиям» пояснили, что госзадание будет корректироваться, но говорить о каких-либо конкретных изменениях преждевременно и коснутся они не всех.

— Минкультуры планирует выработать меры точечно, оценив для каждого учреждения степень влияния на него текущей ситуации. Сейчас идет обсуждение всего комплекса возникающих проблем с целью их оперативного решения, — сообщили в ведомстве.

питер Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

От выполнения госзадания зависит бюджетное финансирование театров, но значительную часть средств они зарабатывают сами, в основном за счет продажи билетов. А здесь — полный провал. Билетный рынок замер еще после мартовских праздников, а после введенных на прошлой неделе ограничений рухнул окончательно.

Член совета директоров Ticketland Виталий Виноградов в разговоре с «Известиями» сравнил нынешнее положение дел в культурно-развлекательной сфере с 1990-ми, когда, чтобы выжить, Московской дирекции театрально-зрелищных касс приходилось продавать алкоголь и сигареты.

— Мы наблюдаем катастрофическое падение спроса на культурно-массовые мероприятия. Раньше в день продавалось около 20 тыс. билетов, сейчас порядка 600. По сути, полное уничтожение рынка. Уверенно пройдут сложный период крупные игроки, имеющие финансовые подушки, остальным операторам будет достаточно тяжело, — отметил эксперт.

По мнению директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, о восстановлении рынка можно говорить не раньше следующего сезона. Индустрия еще долго будет оправляться от карантина, и даже если допустить, что 10 апреля в Москве снимут все ограничительные меры, наивно предполагать, что уже на следующий день в театрах будут полные залы.

— Дай бог, чтобы заполняемость доходила до 50%, — поделился Кирилл Крок с «Известиями». — Чтобы продать билеты на апрель, нужно заниматься этим еще в конце февраля ­— начале марта, а мы вынуждены полностью приостановить продажи, так как пока не знаем, не продлят ли ограничения.

Деньги и люди

Сейчас театральные руководители подсчитывают потери и налаживают возврат средств за отмененные спектакли. Даже если 11 апреля всё заработает снова, убытки коллективов исчисляются миллионами. Так, Театр имени Евгения Вахтангова отменил 109 мероприятий на шести сценических площадках. По предварительным подсчетам, ущерб — около 50 млн. Кроме того, труппа не поехала на гастроли в Китай, Южную Корею, Прибалтику и Белоруссию, а это тоже весомая статья доходов. Убытки РАМТа оцениваются в 34 млн. А Ярославский театр драмы имени Волкова был вынужден вернуть только за билеты около 10 млн рублей.

— Мы сейчас находимся в затруднительном положении. Ярославская область в отличие от Москвы не определила ограничений по дате, а это значит, что мы не можем сформировать афишу на ближайшие месяцы, включая и премьеры, — пояснил в разговоре с «Известиями» директор Волковского театра Айрат Тухватулин.

При этом он отметил, что не только коллектив театра, но и зрители с пониманием отнеслись к форс-мажорной ситуации, а некоторые даже решили не сдавать билеты и оставить их на память.

театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Убытки двух сцен Театра имени Пушкина за возврат билетов составили порядка 27 млн рублей. Отменены гастроли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, США и Норвегии. Плюс к этому, по словам худрука Евгения Писарева, имеется множество финансовых потерь другого плана. Например, средства, потраченные на рекламные акции, невозвратные авиабилеты, визы, продукты и алкоголь для буфета, создание печатной продукции.

Но главное — под ударом оказались сотрудники. Некоторые руководители уже приняли решение отправить в отпуск гардеробщиков и билетеров либо сократить им заработную плату. Актеры на время карантина также будут вынуждены контролировать свои расходы. Их зарплата складывается из гарантированного оклада, надбавок из грантов (в случае если они есть) и премиальных выплат из внебюджетных средств за сыгранные спектакли и репетиции.

— Часть театров сразу тратят практически всё заработанное, вкладывают в новые проекты, — пояснил Кирилл Крок. — Где им сейчас взять деньги на возврат билетов, зарплаты сотрудников, актеров?

Тем не менее большинство руководителей приняли решение до последнего поддерживать сотрудников и попытаться сохранить средний размер зарплат.

— Волковский театр принял решение не отправлять работников на вынужденный простой, ужав все другие расходы до минимума. В таком режиме мы сможем продержаться четыре месяца, — признался Айрат Тухватулин.

театр Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кирилл Крок сообщил «Известиям», что если ситуация не изменится, то резервов у Вахтанговского хватит на пару месяцев.

— Мы делаем сейчас всё возможное, чтобы обеспечить каждому работнику средний уровень заработной платы по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — отметил директор.

В прошлом году средняя зарплата в Театре Вахтангова составила 114 тыс. рублей, из них гарантированный оклад у артистов — чуть больше 12 тыс. Плюс творческие работники получают доплату из президентского гранта в размере 5–13 тыс. Остальное начисляется из того, что театр заработал сам, и высчитывается по балльной премиальной системе за участие в каждом спектакле.

По словам Евгения Писарева, в Театре имени Пушкина пока не планируется сокращать кого-либо, переводить на неполный рабочий день или отправлять в отпуск. Но финансовой подушки тоже хватит только на два месяца.

Почти все опрошенные «Известиями» руководители сходятся во мнении, что, если театры в ближайшее время не вернутся к работе или не последует поддержки со стороны учредителя, они будут вынуждены сократить зарплаты и отправить людей в неоплачиваемые отпуска.

В Минкультуры «Известиям» пояснили, что замминистра Алла Манилова уже дала поручение профильным подразделениям провести комплексный мониторинг издержек и подготовить предложения по их компенсации. Однако планы касаются только федеральных учреждений культуры. О том, что будет с региональными и муниципальными театрами, остается только гадать.

Без зрителей, но с оптимизмом

Театральные деятели и представители бизнеса призывают не впадать в отчаяние, а находить во всем положительные стороны. По мнению Виталия Виноградова, вынужденные каникулы для культурных институций — отличное время для освоения онлайн-рынка и разработки нового контента.

— Будет развитие виртуальных спектаклей, появятся новые формы коммуникации культурных институций со зрителем, — считает эксперт.

Театр имени Вахтангова уже предложил своим зрителям посмотреть наиболее популярные спектакли текущего репертуара в онлайне. А Театр на Таганке, Александринка и театр «Практика» решились играть премьеры в прямом эфире без зрителей: это соответственно «Снегурочка» Дениса Азарова, «Маузер» Теодороса Терзопулоса и «Созвездия» Александра Алябьева.

театр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Театр имени Пушкина же использует простой для подготовки новых спектаклей: Данил Чащин ставит «Обычный конец света», а Евгений Писарев репетирует «Ложные признания».

— Мы не паникуем, каждый день приходим, репетируем в масках, моем руки. На каждом этаже установлено по несколько аппаратов с бактериальными жидкостями. А тем людям, которые боятся коронавируса, разрешили остаться дома и работать удаленно, — рассказал худрук.

И признался, что, несмотря ни на что, творческие работники в этот непростой для театра период проявили максимальную солидарность.