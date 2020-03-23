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Врач рассказал о минусах самоизоляции пенсионеров на даче

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Пенсионерам лучше не уезжать на дачу для самоизоляции. Переживать этот период лучше дома, заявил врач-геронтолог Юрий Конев в понедельник, 23 марта.

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Дачные участки пожилых людей чаще всего не оборудованы теплым домом. Сейчас температура еще слишком низкая, чтобы туда отправляться, сказал он в эфире НСН.

Кроме того, возникает проблема снабжения — нужно куда-то ходить за продуктами и выносить мусор. Также есть опасность социальной депривации: время сельхозработ еще не пришло, а других занятий за городом может не быть.

На домашнем карантине пожилым людям лучше реже выходить на улицу: иммунитет у лиц старшего возраста ослаблен, но при этом уже ясно, что коронавирус поражает их более активно, чем другие группы населения. Также рекомендуется чаще мыть лицо и руки и ограничить социальные контакты, рассказал Конев.

Ранее 23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к пожилым гражданам с призывом оставаться дома и по возможности избегать людных мест. Именно старшее поколение больше всего рискует заразиться, отметил он.

В этот же день власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, данные категории граждан освободят от уплаты ЖКХ.

Инфографика

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 350 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.

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