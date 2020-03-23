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Собянин пообещал выплаты москвичам старше 65 и хронически больным

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями получат единовременную выплату в размере 4 тыс. рублей. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале московской мэрии и подписан градоначальником Сергеем Собяниным в понедельник, 23 марта.

Согласно документу, с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения. Выплата нужна, чтобы компенсировать дополнительные расходы, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией.

Кроме того, градоначальник пообещал операторов связи не отключать мобильные телефоны при нулевом балансе у жителей столице старше 65 лет. Временно отменяется и взимание пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ для этой категории граждан.

Пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести на удаленную работу, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или больничный.

Чтобы получить больничный, нужно позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

Исключение — руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для работы предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также — для работников здравоохранения.

При необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. По этому же номеру можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств, а также медицинских изделий.

Собянин попросил молодых людей по возможности не общаться со старшим поколением.

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