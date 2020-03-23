Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, данная мера вводится в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, и будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в понедельник, 23 марта, на его сайте.

«Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу», — подчеркнул чиновник.

Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Половина этой суммы будет выплачена авансом, а оставшаяся часть — после окончания домашнего режима, если он не нарушался.

Кроме того, Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, пишет «Газета.ру». Обратиться к социальным работникам, которые помогут с доставкой продуктов и лекарств, можно по телефону 8-495-870-45-09.

Он также призвал представителей молодого поколения по возможности ограничить общение с пожилыми людьми, отдав предпочтение контактам по телефону или через интернет.

«Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей», — подчеркнул Собянин.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили до 10 апреля все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта по 12 апреля школы и колледжи Москвы закрыты на карантин. Также отменена продажа билетов водителями общественного транспорта и приостановлена программа «Московское долголетие».

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.