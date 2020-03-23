В Москве отменили льготный проезд для школьников из-за COVID-19

Льготный проезд для московских школьников, начиная с 5-го класса, отменен из-за коронавируса SARS-COV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5-го класса. Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу», — сказал Собянин.

Он отметил, что транспортные карты будут заблокированы, а уплаченные за проезд деньги — перенесены на более поздний срок.

Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы.

«Борьба с распространением коронавирусной инфекции — наша общая борьба. Власть и горожане могут справиться только вместе. Только совместными усилиями. Хочу обратиться к москвичам с просьбой — проявите особое внимание к людям старшего поколения», — подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что надеется на понимание в связи с введенными мерами против распространения коронавируса. В текущей ситуации, по его словам, они абсолютно необходимы.

Ранее в этот же день Собянин пообещал выплаты в размере 4 тыс. рублей москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

22 марта Собянин оценил вероятность закрытия метро из-за коронавируса. Он заявил, что подземка не будет приостанавливать свою работу ни при какой ситуации.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта школы и колледжи Москвы закрыты на карантин.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Международное статистическое агентство Worldometers указывает 23 марта, что число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438.