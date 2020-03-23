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Пожилых и хронических больных москвичей освободили от платежей по ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве будут временно отменены штрафы за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам для находящихся на домашнем режиме из-за коронавируса SARS-COV-2 пожилых и хронически больных горожан. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С текстом обращения можно ознакомиться на его сайте.

«Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, находящихся на домашнем режиме. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру или уезжать с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно», — сказал мэр Москвы.

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В этом же обращении Собянин призвал жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Данная мера будет действовать с 26 марта по 14 апреля.

Также в рамках борьбы с распространением инфекции отменен льготный проезд для московских школьников, начиная с 5-го класса в целях ограничения их передвижения по городу.

16 марта в связи с распространением коронавируса власти Москвы запретили до 10 апреля все массовые мероприятия численностью более 50 человек, а с 21 марта по 12 апреля школы и колледжи Москвы закрыты на карантин. Также отменена продажа билетов водителями общественного транспорта и приостановлена программа «Московское долголетие».

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

В тот же день стало известно, что в столице появятся «горячие телефонные линии», куда смогут обращаться за больничными листами граждане, приехавшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. К 23 марта более 120 тыс. человек позвонили на «горячую линию» департамента.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем заболевание распространилось и на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели — более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.

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