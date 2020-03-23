В Москве допустили временный запрет на шумный ремонт из-за коронавируса

В Москве могут ввести полный запрет на проведение шумных ремонтных работ в жилых домах на период введенного домашнего режима для пожилых из-за коронавирусной инфекции.

С соответствующей инициативой к мэру столицы Сергею Собянину намерена обратиться председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Мы готовим проект обращения к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с предложением о полном запрете шумных ремонтных работ в столичных квартирах на период «домашнего режима» для пожилых людей с 26 марта по 14 апреля. Завтра планируем направить обращение», — сказала она «РИА Новостям» в понедельник, 23 марта.

По мнению авторов, если вводится какой-то запрет, то необходимо обеспечить для людей комфортные условия, а данная мера позволит гражданам спокойно отдыхать и работать дома.

Ранее в понедельник власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

Также для них будут временно отменены штрафы за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в мире составило свыше 351 тыс. человек, погибших — более 15 тыс., а выздоровели — более 100 тыс. пациентов.