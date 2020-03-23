Инфекциониста с коронавирусом из Ставрополья лишили статуса

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию и продолжавшая работать, исключена из списков главных внештатных инфекционистов краевого минздрава. Об этом 23 марта в эфире «Первого канала» заявил первый замминистра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

«На сегодня мы исключили ее из состава внештатных специалистов», — сказал он.

Ранее в субботу Санникова признала вину в нарушении режима самоизоляции.

Санниковой грозит уголовная ответственность за сокрытие поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и нарушение карантина. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации, создающее опасность для жизни и здоровья людей».

Медик находилась в Мадриде с 6 по 9 марта, когда там уже серьезно обострилась ситуация с распространением COVID-19.

По возвращении в Ставрополье женщина не стала соблюдать предписанный режим самоизоляции и даже проводила лекции для студентов. Всего, по последним подсчетам, Санникова контактировала почти с 1 тыс. человек. К врачам из-за недомогания инфекционист обратилась только 17 марта.

В результате коронавирус подтвердился у 11 человек, которые с ней общались.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.