Добро с доставкой: как россияне помогают друг другу во время коронавируса

В связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор призывает пожилых россиян соблюдать режим самоизоляции. Людям старше 60 лет рекомендуют как можно реже ходить в магазины и не посещать торговые центры, кафе и театры. Это связано прежде всего с тем, что осложнения болезни чаще наступают у людей старшего возраста. Помочь одиноким бабушкам и дедушкам не подвергать себя повышенной опасности могут их соседи. Многие предлагают бесплатно доставить продукты пожилым людям. Для этого бабушке или дедушке нужно бросить в указанный в объявлении почтовый ящик список продуктов. Чтобы снизить нагрузку на врачей скорой помощи, которые в последнее время вынуждены гораздо чаще приезжать на вызовы больных с небольшим повышением температуры, в Фонде профилактики рака собираются создать сервис онлайн-консультаций. Дистанционно помогать будут врачи-волонтеры и студенты старших курсов медвузов. «Известия» узнали о самых важных социальных инициативах для помощи людям в период пандемии коронавируса.

Благие намерения

Изначально идея о соседкой взаимопомощи появилась на сервисе «Добро.Mail.ru». Ее авторы придумали плакат, распечатав который люди могут помочь своим пожилым соседям получить необходимые продукты. Пост с призывом помогать старикам уже распространили тысячи пользователей соцсетей, рассказала директор по социальным проекта сервиса «Добро.Mail.ru» Александра Бабкина.

— Пожилым людям сложно никуда не ходить. Даже если есть возможно получить чью-то помощь, некоторые предпочитают самостоятельно ходить в магазин, аптеку и так далее. Эта акция направлена на то, чтобы молодые люди, которые имеют возможность купить или заказать продукты через интернет, проявили инициативу и помогли одиноким пожилым людям в их же подъезде . Для этого мы придумали простое объявление, такие есть во всех странах, — рассказала Бабкина.

вол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На плакате содержится обращение к бабушкам и дедушкам от имени соседа, готового помочь. Для участия в готовом бланке нужно указать свое имя и номер квартиры, чтобы нуждающиеся в продуктах старики могли опустить список покупок в почтовый ящик. Использовать ящики вместо мобильных номеров нужно для того, чтобы максимально избежать случаев мошенничества.

— Нам было очень важно придумать, как профилактировать мошенничество. Единственный вариант который мы нашли, — провести всё взаимодействие не через мобильный телефон, а именно через почтовый ящик, куда кидают список продуктов. В идеале купленные продукты человек у двери бабушки или дедушки. Мы просим не заходить внутрь, потому что для пожилых это риски, — добавила директор по социальным проектам сервиса.

К акции уже присоединились продуктовые ритейлеры и общественные организации. Изначально идея состоит в том, что продукты покупаются бесплатно, однако, если же человеку нужно что-то дорогостоящее, соседи могут договориться между собой.

— Если человек готов купить пожилому соседу даже дорогое лекарство — это прекрасно. Это исключительно добровольная история. На этом же плакате есть место, куда другие соседи, готовые помочь, могут написать свои данные. Нужно это для того, чтобы разделить затраты. Когда мы читаем о таких вещах в других странах, то все восхищаются, но как только это начинают делать в России, сразу раздаются недовольные возгласы о том, что пожилые люди сядут кому-то на шею, — пояснила Бабкина.

В сервисе призывают распространить практику покупки продуктов для всех нуждающихся, в том числе людям с инвалидностью и маломобильных гражданах, которые также находятся в группе риска.

вол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Даже если ваших ресурсов хватает на то, чтобы купить батон хлеба и бутылку молока, — это гораздо лучше, чем вообще не помочь пожилому человеку в такой ситуации . Понятно, что есть пожилые люди с характером, которые могут написать в списке продуктов какие-то деликатесы, но выбор, что покупать, всегда остается за тем, кто пошел в магазин. Возможно, такой вид помощи улучшит микроклимат в домах и сохранит хорошие отношения между соседями, — добавила директор социальных проектов «Добро.Mail.ru».

Активистка и художница Дарья Серенко предложила еще одну идею помощи людям, которые находятся в зоне повышенного риска в связи с распространением коронавируса. В своем подъезде она создала зону для обмена продуктами с большим сроком хранения: крупами, консервами, бакалеей, маслом и печеньем.

Девушка запустила хэштег #можнобрать и призывает россиян организовывать в своих подъездах аналогичные пункты обмена продуктами.

Чтобы консолидировать усилия была запущена акция #Мывместе. На ее сайте мывместе2020.рф любой желающий может предложить свою помощь в качестве волонтера, а также узнать новости в тематических блоках. Желающие могут помощь с доставкой продуктов и медикаментов, а также оказывать психологическую помощь нуждающимся. На сайте можно получить доступ к онлайн-трансляциям Большого и Мариинского театров, а также бесплатную подписку на онлайн-курсы и библиотеки.

В контакте с врачом

Основатель Фонда профилактики рака Илья Фоминцев рассказал о скором запуске волонтерского проекта «Просто спросить о COVID-19». В системе онлайн-консультирования будет собрана вся актуальная справочная информация о вирусе. Помимо этого, будет запущен чат-бот, который ответит на основные вопросы пациентов. В случае экстраординарной ситуации разговор будет переведен на врача.

Благодаря этому проекту удастся снизить нагрузку на систему здравоохранения. Перед тем как вызвать «скорую», пользователь сможет проконсультироваться онлайн с врачами и убедиться, действительно ли он испытывает симптомы коронавируса.

вол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Мне кажется, всем станет легче, если у нас у всех появится понятный план того, как мы все вместе этому можем противостоять. Я не претендую на всеобъемлющий план, но и сидеть под одеялом, в оцепенении прижав к груди пакет с гречей, — не мой стиль… Основная проблема с COVID-19 будет следующая — он неизбежно будет поглощать и без того слабые ресурсы системы здравоохранения и тем самым подставит под удар всех: инфаркты, инсульты, рак — всё это окажется обездоленным. Скорая помощь и участковые уже сейчас вешаются. Они с трудом справляются с вызовами на дом по поводу насморка и температуры 37. Люди адски напуганы и совершенно не представляют, что им делать», — говорится в посте Фоминцева.

Программный директор Высшей школы онкологии (ВШО) Полина Шило, которая курирует этот проект, рассказала «Известиям», что для борьбы с коронавирусом необходимо решать две проблемы: медицинскую — и с этим справляется государство, а также проблему паники.

— Все безумно боятся вируса. Причем не только за пожилых родственников, а за себя лично. Из-за страха нагрузка на лечебные учреждения растет. В итоге те, кому помощь нужна, могут ее не получить из-за того, что кто-то чихнул и вызвал «скорую». Мне кажется, что, с одной стороны, нужно бороться медицинскими и организационными мерами, а с другой — информационными методами и предоставлять адекватные данные о вирусе, — пояснила врач-онколог.

Волонтеры сервиса не смогут диагностировать коронавирус удаленно, для этого как минимум нужно будет провести тест. Однако создатели разрабатывают алгоритм, который сможет построить конкретный план действий для каждого обратившегося.

вол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы понимаем, что основные пользователи интернета — молодые люди, которые скорее могут стать носителями заболевания, нежели получить серьезные осложнения. Если человек видит подозрительные симптомы, ему будет рекомендовано соблюдать карантин и в случае ухудшения состояния вызывать скорую помощь. До людей нужно донести, что с серьезными симптомами не нужно ездить в общественном транспорте в поликлинику. Люди зачастую не воспринимают эту информацию, когда она написана в полезной статье. Такие алгоритмы действий гораздо лучше работают адресно: если лично вошли в ситуацию и дали конкретные рекомендации, — отмечает Шило.

Часть работы будет посвящена мониторингу текущей ситуации и обучению специалистов. Чтобы запустить сервис, авторы идеи организовали благотворительный сбор, и в первые же два дня сумму удалось закрыть на 90%. Предполагается, что сервис будет работать три месяца. Для этого потребуется 1,1 млн рублей. Если же по прошествии этого времени людям будут нужны консультации по COVID-19, работа онлайн-службы продолжится. В противном случае оставшиеся деньги переведут в другие проекты фонда.

— Сейчас мы находимся в такой ситуации, что никто не является экспертом по коронавирусу. В Китае всё пошло на спад из-за организационных мер: люди пробыли достаточно времени в карантине, чтобы число заболевших перестало расти. Мы хотим адресно помогать людям, чтобы снижать нагрузку на медучреждения. Чтобы у человека было ощущение, что им адресно занимаются, — добавила куратор проекта.

вол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В настоящий момент основатели сервиса оценивают число врачей-волонтеров, которое нам понадобится для того, чтобы развернуть работу. На призыв прислать анкету для участия в проекте уже откликнулись десятки медиков из разных регионов России.