ОНФ запустит волонтерское движение в помощь пожилым людям

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) откроет волонтерские центры в регионах для помощи пожилым людям в ситуации распространения коронавируса SARS-CoV-2 . Об этом в понедельник, 16 марта, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев рассказал на экстренном брифинге по предложениям ОНФ по мерам защиты от коронавируса.

ОНФ на базе своего приложения начал прием заявок на оказание такой помощи. Движение «Волонтеры-медики» открыло регистрацию волонтеров, желающих принять участие, на портале «Добро.ру». Силы волонтеров будут распределяться в зависимости от потребностей людей в проблемных зонах. Таким образом, пожилые люди в разных регионах будут получать адресную помощь.

За несколько дней, по словам Метелева, будет подготовлен обучающий курс для волонтеров, включающий в себя сведения о мерах профилактики инфекции.

Он также добавил, что к новому движению присоединятся участники корпуса «Волонтеры Конституции». «Почти 95 тыс. человек зарегистрировалось на сегодняшний день на сайте «Волонтеры Конституции.рф». Мы, пока я сюда ехал, обсудили с коллегами в регионах, которые возглавляют волонтерские штабы, то, что мы переориентируем в том числе ребят, вот эти тысячи людей на работу по этому направлению — по помощи одиноким пожилым людям и вообще по теме коронавируса. Многие из ребят сразу откликнулись уже и готовы в этом участвовать», — подчеркнул Метелев.

В свою очередь, член центрального штаба ОНФ Павел Савчук рассказал, что с 23 марта фонд запустит колл-центры, которые будут принимать звонки от нуждающихся в помощи граждан. «Эти граждане будут рассказывать о своих проблемах, и операторами будут маршрутизироваться и подаваться эти заявки в волонтерские организации, которые смогут помочь», — отметил он.

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал об актуальных проблемах, возникающих в регионах в условиях распространения инфекции и мер по борьбе с ней.

По его словам, возросло количество вызовов врача на дом, также обострилась ситуация среди пожилых людей, которые оказываются в ситуациях, когда необходима помощь. В результате комплексные центры социальной помощи в регионах не справляются с возросшей нагрузкой. На фоне этого ОНФ выступил с предложением привлечь активистов для помощи людям старшего возраста, не имеющим возможности себя обеспечить.

«Это светлая, нормальная такая идея. Мы не будем подменять другие организации, будем работать в комплексе с ними. Но мы должны капельку своей души, сердца, времени положить на то, чтобы люди наши не страдали», — сказал Рошаль.

По словам Рошаля, вирус проверяет на прочность все сферы человеческой жизни. Он выразил уверенность в том, что ситуация с коронавирусом не является критической для России и существуют болезни, от которых умирают гораздо больше людей.

«Надо спокойно жить и спокойно работать», — резюмировал Рошаль.

Ранее 16 марта рабочая группа ОНФ по поправкам в «водительскую» часть КоАПа предложила разработать единую методику оценки записей с дорожных камер, что позволит кардинально снизить количество ошибочно оштрафованных автомобилистов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

По состоянию на 16 марта, в России коронавирус диагностирован у 93 человек. 79 из них находятся в стационаре, у 57 заболевание протекает бессимптомно. Каждый день в России производят около 100 тыс. тест-систем по выявлению инфекции.