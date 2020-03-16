Ковальчук назвал последствия коронавируса стимулом для усиления позиций России в науке

Последствия пандемии коронавируса в мире должны стать стимулом для укрепления позиций России в разработке собственных технологий. Об этом 16 марта заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Коронавирус представляет собой «до конца не понятую» опасность, а на фоне его распространения происходит суверенизация, которая резко усилит национальные позиции России, сказал он, выступая на расширенном заседании ученого совета и дирекции центра, посвященном шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Частью программы стало открытие выставки картин и фотографий, почетным гостем на котором была спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Суверенизация резко усилит наши национальные позиции — в отличие от других государств из-за санкций и всего того, что происходило, в частности, с Украиной, мы давно занялись импортозамещением (в разных сферах). <...> Поэтому мы с вами должны сосредоточиться на усилении собственных позиций», — передает его слова ТАСС.

Одним из источников экспертизы для решения этих задач руководством страны в научной сфере, по мнению Ковальчука, может стать обновленный ученый совет «Курчатовского института», в состав которого вошли 93 человека.

«Я уверен, что наш новый ученый совет будет рассматривать проблемные, важнейшие для страны вопросы, давать рекомендации органам государственной власти и превратится в существенно важный орган аналитики и обеспечения продвижения новых проектов», — сказал он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.