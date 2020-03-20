Вирусолог рассказал неочевидные правила жизни на карантине

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев рассказал «Известиям», почему важно соблюдать карантин не только пожилым людям, но и молодежи. Также он дал несколько советов, которые помогут безопасно пережить самоизоляцию.

Нужно понимать, что человек, который не соблюдает карантин, может стать невольным убийцей одного или многих человек, рассказал Александр Лукашев.

«Те молодые люди, которые сознательно не хотят соблюдать карантин, потому что считают, что коронавирус для них не опасен, должны понимать, что они могут стать причиной смерти либо своих родственников, либо заразить кого-то из своих друзей, которые передадут вирус своим родственникам», — сказал Лукашев.

Человек на карантине, проживающий под одной крышей с родными, которые не попали на карантин, рискует заразить их.

Если есть отдельная комната, то ему лучше находиться в отдельной комнате и держаться на дистанции минимум полтора метра от своих близких. Ему также нельзя есть с домашними за одним столом, сказал эксперт.

Нужно свести к минимуму передачу предметов из рук в руки. И что важно, делать 15-минутную паузу перед посещением ванны или туалета после человека, который находится на карантине.

«Что-то вылетит в вентиляцию, что-то осядет. Но других рекомендаций тут не может быть. Это не сможет защитить от заражения на 100%, но позволит максимально снизить риски», — добавил Лукашев.

По его словам, владельцам собак, у которых нет возможности делегировать выгул питомца кому-нибудь другому, следует соблюдать следующие правила.

«Во-первых, не пользоваться лифтом. Двери открывать ключом или в перчатках и гулять на расстоянии как минимум трех метров от людей. При этом время прогулки не принципиально. В лесу можно гулять хоть три часа», — заключил врач.

Всё больше людей в России попадают на двухнедельный карантин. Накануне 19 марта стало известно, что все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, будут должны самоизолироваться на две недели. Мера касается и россиян, вернувшихся с отдыха.

Ранее 19 марта Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина. Ведомство напомнило, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из-за рубежа, должны 14 дней провести в карантине. Именно за этот период времени проявляются первые признаки заболевания.

Карантин означает, что из дома выходить нельзя ни в магазин, ни за посылкой, ни для того, чтобы выбросить мусор.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 246 тыс. человек, более 10 тыс. скончались, выздоровели свыше 86 тыс. человек.



В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство привозные.