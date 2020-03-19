Прямой эфир
Сюжет:

Всех прибывших из-за рубежа в РФ обязали пройти двухнедельный карантин

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все, кто прибывает в Россию из-за рубежа, будут должны самоизолироваться на две недели. Мера касается и россиян, вернувшихся с отдыха, сообщил в четверг, 19 марта, Ростуризм со ссылкой на соответствующее постановление главного санитарного врача.

Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом
Почему безопасных для туристов стран больше нет, а дорога домой превращается в тяжелое испытание

Усиление мер связано с риском распространения коронавируса.

В постановлении отмечается необходимость предоставления гражданам возможности домашнего карантина. В ином случае изоляция будет организована в условиях обсерватора.

Ростуризм также призвал россиян не покидать пределов страны до нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

19 марта Роспотребнадзор объяснил правила домашнего карантина.

Ведомство напомнило, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями. Для того чтобы COVID-19 не распространялся дальше, граждане, которые вернулись из-за рубежа, должны 14 дней провести в карантине. Именно за этот период времени проявляются первые признаки заболевания.

Карантин означает, что из дома выходить нельзя ни в магазин, ни за посылкой, ни для того, чтобы выбросить мусор.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в 166 странах мира. Всего заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. скончались.

В России выявлены 199 случаев заражения, большинство привозные. Скончался от заболевания один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы повышающие риск инфицирования коронавирусом привычки
Израиль запретил гражданам покидать дома из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020