Израиль запретил гражданам покидать дома из-за коронавируса

Израиль ужесточил карантинные меры в связи с распространением коронавируса. Гражданам страны с 00 часов 20 марта запрещено покидать свои дома. С таким заявлением в четверг, 19 марта, выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время специального телеобращения.

Израильский премьер призвал местных жителей соблюдать карантинные меры, так как они помогут спасти много жизней.

«Позавчера минздрав издал распоряжение оставаться дома. Сегодня я подписал несколько чрезвычайных указов. С этой ночи они вводятся в действие. Среди прочего вводится ограничение на передвижение. От вас, граждане Израиля, требуется оставаться дома», — цитирует «РИА Новости» Нетаньяху.

По его словам, нарушать карантинные меры могут только те группы местных жителей, работа которых связана с жизнеобеспечением страны и «разрешена в чрезвычайных ситуациях».

Согласно рекомендациям минздрава страны, ставших обязательными, гражданам можно покидать свои дома только ради покупки еды или лекарств.

Посещать общественные места, в том числе парки и пляжи, не разрешается. Запрет также коснулся количества гостей, которых можно принимать гражданам страны — собираться группами более 10 человек нельзя. Проезд в лифте возможен строго по одному. За нарушение карантинных мер положен штраф.

По данным Worldometer на 19:01 мск 19 марта, в Израиле заболели коронавирусом 573 человека, состояние шести из них оценивается как тяжелое.

9 марта Израиль ввел карантин для всех въезжающих в страну.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в китайском Ухане. К настоящему моменту в мире им заразились почти 240 тыс. человек, умерли более 9,9 тыс. ВОЗ объявила пандемию.