Во Франции выявили 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Число инфицированных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 2 тыс. человек, на данный момент число подтвержденных случаев практически достигло 11 тыс. Об этом в четверг, 19 марта, заявил на брифинге генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«Во Франции эпидемия продолжает усиливаться <…> Сегодня у нас 10 995 подтвержденных случаев заболевания», ― цитирует его «РИА Новости».

Соломон добавил, что в стране на сутки число погибших от коронавируса возросло до 372 человек.

Для борьбы с эпидемией во Франции с 15 марта закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Власти страны запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

С 17 марта до конца месяца в стране действуют карантинные меры. Тем, кто должен ездить на работу, необходимо оставаться дома. Французы имеют право выйти из дома на краткое время, чтобы закупиться в продуктовых магазинах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 239 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9 953 человек.