Прямой эфир
Сюжет:

Во Франции выявили 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки

0
Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число инфицированных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 2 тыс. человек, на данный момент число подтвержденных случаев практически достигло 11 тыс. Об этом в четверг, 19 марта, заявил на брифинге генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

«Во Франции эпидемия продолжает усиливаться <…> Сегодня у нас 10 995 подтвержденных случаев заболевания», ― цитирует его «РИА Новости».

Соломон добавил, что в стране на сутки число погибших от коронавируса возросло до 372 человек.

Для борьбы с эпидемией во Франции с 15 марта закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Власти страны запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

С 17 марта до конца месяца в стране действуют карантинные меры. Тем, кто должен ездить на работу, необходимо оставаться дома. Французы имеют право выйти из дома на краткое время, чтобы закупиться в продуктовых магазинах.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 239 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9 953 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса на Украине возросло до трех
Медики разных стран рассказали о трудностях во время эпидемии COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020