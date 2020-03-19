Число жертв коронавируса на Украине возросло до трех

В Ивано-Франковской области Украины скончалась женщина, инфицированная коронавирусом. Она стала третьей жертвой заболевания в стране. Соответствующая информация появилась в четверг, 19 марта, на официальной странице украинского Минздрава в Facebook.

Сообщается, что пациентка поступила в одно из местных медучреждений в тяжелом состоянии, так как долго занималась самолечением.

«Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в стране в четверг выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекции, два — в Днепропетровской области и один — в Житомирской. Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Украине, с учетом женщины, скончавшейся в Ивано-Франковской области, достигло 22.

В Киеве 18 марта из-за распространения коронавируса закрыли метрополитен. В результате ограничительной меры общественный транспорт украинской столицы оказался переполнен, так как местные жители вышли на улицы в ожидании автобусов. Позже появились сообщения, что очевидцы сняли видео с массовыми очередями на остановках в Киеве.

По данным Worldometer на 19:01 мск 19 марта, в мире заболело 239 896 человек, вылечились 86 682 пациента, умерли 9953 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.