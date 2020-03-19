Во Львове покупатель пришел в магазин в полиэтиленовом «куполе»

В Сети появились кадры с необычным посетителем одного из львовских магазинов на Украине. Об этом 19 марта сообщает телеканал «Звезда».

В какой именно магазин пришел покупатель, неизвестно, но произошло это в одном из супермаркетов Львова. Очевидцы обратили внимание на его «экипировку» из полиэтилена в полный рост. При этом она абсолютно не мешала ему брать продукты с полок.

Как отмечает телеканал, никаких подтверждений тому, что такой полиэтиленовый «купол» действительно может защитить от коронавируса, нет.

18 марта сообщалось, что в Киеве из-за коронавируса закрыли метрополитен, в связи с чем местные жители вышли на улицы в ожидании автобусов. Решение украинских властей «обезопасить» людей от инфекции привело к тому, что общественный транспорт оказался переполнен. 19 марта сообщалось, что очевидцы сняли видео с массовыми очередями на остановках в Киеве, которые начались после решения правительства Украины ограничить работу общественного транспорта в городе.

По данным Worldometer на 19:45 мск 19 марта, в мире заболело 230 717 человек, вылечились 86 261 пациентов, умерли 9390 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. На Украине зарегистрировано 16 случаев заражения.