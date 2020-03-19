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В Киеве заварят мусоропроводы в жилых домах из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости
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В Киеве решили закрыть все мусоропроводы в жилых домах из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замглавы городской администрации Петр Пантелеев.

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По его словам, мусопроводы являются «ненужным рудиментом», который является источником антисанитарии и несет угрозу для жителей многоэтажных домов.

«По решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мусоропроводы будут закрыты. Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!» — написал Пантелеев в Facebook 18 марта.

По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 19 марта, на Украине зафиксированы 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне стало известно, что призыв на срочную военную службу приостановили на Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

В этот же день сообщалось, что 18 марта в Киевской области из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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