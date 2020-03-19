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Почти все регионы РФ объявили режим повышенной готовности из-за COVID-19

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 80 из 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, подписанное властями всех субъектов.

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В режим повышенной готовности перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, северо-запада и юга России, а также регионы Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. Это предполагает переход школ и вузов на дистанционный режим обучения и отмену всех массовых мероприятий.

Также жителям регионов рекомендовано воздержаться от поездок за рубеж, а работодателям поручено по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 16:30 мск 19 марта, в мире заболело 230 652 человека, вылечился 86 261 пациент, умерли 9390 человек.

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