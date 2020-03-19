Захарова пригрозила депортацией нарушившим карантин иностранцам

Все иностранцы, нарушившие карантин по коронавирусу, могут быть депортированы из России. Об этом в четверг, 19 марта, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

28 февраля из Москвы были депортированы 88 человек, нарушивших режим изоляции, который было необходимо соблюдать после возвращения из Китая. 21 февраля СМИ сообщили, что более 20 китайцев сбежали от медиков в Москве.

Новый вирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в декабре прошлого года из китайского Уханя. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. На сегодняшний день заболеание охватило уже 177 стран. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умер 9351 человек.

За последние сутки в России выявлено 52 случая инфицирования. Таким образом, число зараженных в стране достигло 199. Среди заболевших — 188 россиян, а остальные иностранцы.