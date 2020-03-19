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Ростуризм подготовил опрос для выезжающих за рубеж сограждан

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Фото: Depositphotos
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) подготовило опросную форму мониторинга, чтобы более точно оценить численность и места нахождения российских туристов, которые находятся или планируют поездки за пределы своей страны. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 19 марта.

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В Ростуризме заверили, что представленную туристами информацию используют только в случае экстренной ситуации, связанной с обострением эпидемиологической обстановки в стране пребывания путешественника.

«Такая форма обратной связи будет синхронизироваться с данными, которые получает МИД РФ через свои каналы», — добавили в ведомстве.

Ранее 18 марта Ростуризм сообщил, что около 100 тыс. организованных путешественников из России находятся за рубежом. Большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.

Россияне возвращаются из государств, которые еще не закрыли границы, планово, по приобретенным билетам.

Однако в связи с тем, что многие страны ограничили пассажирское сообщение с другими государствами из-за распространения коронавируса, Ростуризм рекомендует россиянам сообщить о себе в консульства и российские посольства, а также поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы проработать варианты возвращения на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В 177 странах мира заражены свыше 228 тыс. человек, отмечает международное статистическое агентство Worldometers.

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