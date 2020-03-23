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Попова назвала количество заразившихся коронавирусом без явных симптомов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России у более 70% зараженных коронавирусом заболевание проходит без явных симптомов. Об этом 23 марта в эфире «Первого канала» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 квадратных метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий», — сказала она.

По словам Поповой, среди всех заразившихся только один был в тяжелом состоянии. Речь идет о человеке с диабетом и весом 130 килограмм. Два дня назад его удалось стабилизировать.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились.

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