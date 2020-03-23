Минюст разработал законопроект об ответственности за нарушение карантина

Министерство юстиции России подготовило и направило в правительство проект поправок в КоАП РФ, касающихся нарушения карантина. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Минюстом России подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» <...> в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)», ― рассказали агентству в министерстве.

Ранее в этот день сообщалось, что парламент Крыма планирует обратиться в Госдуму с предложением ввести ответственность вплоть до уголовной за нарушение карантина. Решение планируется принять на одной из ближайших сессий парламента региона.

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.