Прямой эфир
Сюжет:

Минюст разработал законопроект об ответственности за нарушение карантина

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство юстиции России подготовило и направило в правительство проект поправок в КоАП РФ, касающихся нарушения карантина. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Время решений: кабмин сократил срок согласования документов до четырех часов
Правительство оптимизировало работу в условиях распространения коронавируса

«Минюстом России подготовлен и направлен в правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» <...> в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)», ― рассказали агентству в министерстве.

Ранее в этот день сообщалось, что парламент Крыма планирует обратиться в Госдуму с предложением ввести ответственность вплоть до уголовной за нарушение карантина. Решение планируется принять на одной из ближайших сессий парламента региона.

1

В настоящее время в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 372 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РХБЗ прокомментировали отправку в Италию военных на борьбу с коронавирусом
В ФТС рассказали о порядке пропуска транспорта через границы России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020