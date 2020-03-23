Госдуме предложат ввести уголовную ответственность за нарушение карантина

Парламент Крыма планирует обратиться в Госдуму с предложением ввести ответственность вплоть до уголовной за нарушение карантина. Об этом 23 марта сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Анализируем законодательство и будем готовить законодательную инициативу в Госдуму по ужесточению ответственности за несоблюдение карантинных мер, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — приводит его слова «РИА Новости».

Решение планируется принять на одной из ближайших сессий парламента региона, добавил Фикс.

Накануне глава Крыма Серегй Аксенов предложил надевать электронные браслеты на тех, кто не соблюдает карантин.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 354 тыс. случаев заболевания, скончались 14,9 тыс. человек.