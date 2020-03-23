Власти Израиля сообщили о постепенном переходе к полному карантину

Израиль будет постепенно переходить к полному карантину, который может быть введен уже через неделю. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил министр общественной безопасности страны Гилад Эрдан.

«Мы будем постепенно переходить к введению полного карантина. Еще сотни тысяч человек будут вынуждены не выходить на работу», ― цитирует его «Интерфакс».

Эрдан отметил, что страна будет разделена на несколько отдельных секторов, а полиция и военные будут «присматривать за людьми, находящимися вне своих домов». Также министр общественной безопасности Израиля добавил, что полный карантин может быть введен уже через одну-две недели.

В настоящее время в Израиле зафиксировано 1238 случаев заражения коронавирусом, при этом лишь один человек скончался, а 37 ― выздоровели.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в стране ужесточились карантинные меры на фоне распространения коронавируса. Гражданам Израиля с 00 часов 20 марта запрещено покидать свои дома.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал местных жителей соблюдать карантинные меры, так как они помогут спасти много жизней. По его словам, нарушать карантин могут только те группы местных жителей, работа которых связана с жизнеобеспечением страны и «разрешена в чрезвычайных ситуациях».

9 марта Израиль ввел карантин для всех въезжающих в страну.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 349 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 306 человек.