Храмовая гора в Иерусалиме закрылась для посещения из-за коронавируса

Власти Израиля совместно с представителями иорданского исламского совета (ВАКФ) договорились о закрытии посещения Храмовой горы в Иерусалиме в связи с эпидемией коронавируса. Решение о запрете вступило в силу с вечера воскресенья, 22 марта.

The Times of Israel отмечает, что доступ закрыт как для туристов, так и для религиозных иудеев и мусульманских верующих.

15 марта телеканал Al Arabiya сообщал о закрытии мечетей Аль-Акса и Купол Скалы на территории Храмовой горы в Старом городе Иерусалима.

Правительство Израиля и Палестинская администрация проводят совместные дезинфекционные мероприятия, а военные контролируют зону во избежание столкновений и демонстраций со стороны ортодоксальных евреев и последователей ислама.

По данным министерства здравоохранения Израиля на 22 марта, в Израиле за сутки зафиксировано 126 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 в умеренном, а у остальных болезнь протекает в легкой форме.

В целом в стране диагностировано 1071 человек с COVID-19, выздоровели 37 пациентов. 20 марта был зарегистрирован первый случай смерти от опасной пневмонии, им стал 88-летний мужчина, который скончался в иерусалимской больнице Шааре-Цедек. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у израильтянина, вернувшегося из Италии.

С 20 марта в Израиле действуют меры усиленного карантина. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху издал специальный указ, по которому доступ на улицу для граждан разрешен для похода за лекарствами или продуктами. Нарушать карантинные меры могут только те группы местных жителей, работа которых связана с жизнеобеспечением страны.