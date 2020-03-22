Во Франции число случаев коронавируса превысило 16 тыс.

Во Франции число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 16 018. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил телеканал BFM TV.

По данным французского минздрава, 35% зараженных — пациенты моложе 65 лет. Госпитализированы 7240 пациентов, 1746 из них находятся в реанимации. С начала пандемии в стране погибли 674 человека, выздоровели 2200 человек.

Ранее в воскресенье стало известно о смерти во Франции первого врача с коронавирусом. Он работал в скорой помощи в больнице Компьеня в Уазе и скончался в госпитале Лилльского университета.

Накануне сообщалось, что французские полицейские со вторника по пятницу выписали почти 39 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер. За невыполнение указанных властями мер по карантину гражданам предписан штраф в размере до €135.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире коронавирусом заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.