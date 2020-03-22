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Контрактник Пентагона умер из-за коронавируса под Вашингтоном

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Фото: commons.wikimedia.org/The Pentagon
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Сотрудник американского Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности скончался в результате заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, говорится на сайте Пентагона.

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«С прискорбием сообщаем, что 21 марта в Кристал-Сити умер контрактник Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности. Ранее у него была обнаружена коронавирусная инфекция, он находился на лечении в местном госпитале», — сообщили в минобороны США.

В Пентагоне также выразили соболезнования его семье, коллегам и друзьям.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались не менее 340 человек. Накануне США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения инфекцией.

8 марта Италия вышла на первое место в мире по уровню смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Через 11 дней страна обогнала по числу погибших Китай.

По данным Worldometer на 22 марта, всего в мире коронавирусом SARS-CoV-2, впервые появившимся в китайском Ухане в конце 2019 года, заразились более 308 тыс. человек, выздоровели более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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