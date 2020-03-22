Меркель отправилась на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, потому что несколько дней назад контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус, сообщил 22 марта официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Даже будучи на домашнем карантине, канцлер продолжит исполнять свои обязанности», — цитирует его DW.

Ранее в этот же день Меркель объявила об ужесточении карантинных мер по всей Германии. Теперь запрещено собираться больше двух в общественных местах. Кроме того, граждан Германии призвали свести к минимуму встречи, а также отказаться от больших компаний как дома, так и на улице. В общественном пространстве рекомендовали поддерживать дистанцию в «1,5, а лучше 2 м между людьми». Нарушения будут отслеживать представители правопорядка.

По состоянию на 22 марта, в Германии инфицированы коронавирусом 18 610 человек, 55 человек умерли.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.