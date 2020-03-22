Прямой эфир
Сюжет:

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Michel Kappeler/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, потому что несколько дней назад контактировала с врачом, у которого выявили коронавирус, сообщил 22 марта официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции
В бундестаге поднимут вопрос об отмене ограничений для совместной борьбы с коронавирусом

«Даже будучи на домашнем карантине, канцлер продолжит исполнять свои обязанности», — цитирует его DW.

Ранее в этот же день Меркель объявила об ужесточении карантинных мер по всей Германии. Теперь запрещено собираться больше двух в общественных местах. Кроме того, граждан Германии призвали свести к минимуму встречи, а также отказаться от больших компаний как дома, так и на улице. В общественном пространстве рекомендовали поддерживать дистанцию в «1,5, а лучше 2 м между людьми». Нарушения будут отслеживать представители правопорядка.

По состоянию на 22 марта, в Германии инфицированы коронавирусом 18 610 человек, 55 человек умерли.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель рассказала о влиянии коронавируса на ее жизнь
В Германии замедлилось распространение коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020