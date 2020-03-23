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В ФТС рассказали о порядке пропуска транспорта через границы России

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Представитель Федеральной таможенной службы в понедельник, 23 марта, рассказал ТАСС, как проходит обслуживание международного транспорта на пунктах пропуска в Россию на фоне коронавируса.

«Транспортные средства международной перевозки, перевозящие товары первой необходимости и лекарства, в пунктах пропуска обслуживаются в первую очередь», — отметил собеседник информагентства.

Он добавил, что в центрах электронного декларирования с документами на такие товары работают самые квалифицированные специалисты.

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Ранее в этот же день Минздрав России не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок. Причиной такого решения стала ситуация с распространением коронавируса. Сейчас чиновники пытаются добиться того, чтобы ускорить разработку и производство препаратов для лечения и профилактики инфекций.

Кроме того, стало известно, что Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) выделят 491,7 млрд рублей на профилактику, диагностику и лечение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.

Дополнительные деньги в размере 7,5 млрд рублей получит и Минпромторг. Средства будут выделены из Резервного фонда правительства России и пойдут на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

17 марта президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Соответствующая мера принята в связи с распространением коронавируса и необходимостью граждан в целях профилактики самоизолироваться после прибытия в РФ из стран с неблагоприятной обстановкой по заболеванию.

По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.

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