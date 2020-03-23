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Шестой россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

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Фото: REUTERS/Satish Kumar
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У шестого россиянина, находящегося в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила официальный представитель министерства здравоохранения ОАЭ доктор Фарида аль-Хусани.

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По словам чиновницы, источником заражения стал человек, который вернулся из зарубежной поездки и не соблюдал домашний карантин. Он инфицировал 17 человек, в том числе гражданина России, передает «РИА Новости».

Посольство России в ОАЭ сообщило, что знают о пяти случаях заражения россиян в стране, сведения о шестом проверяются.

О пятом случае заражения российского гражданина коронавирусом в ОАЭ стало известно 18 марта. Подробности о ситуации не сообщались. До этого сообщалось о четверых заболевших россиянах, членах спортивной команды. Один из них уже выздоровел.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболели более 358 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 433 человека. В России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом, причем 262 зафиксированы в Москве. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

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