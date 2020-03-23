В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

Минфин России не планирует проводить секвестр федерального бюджета на текущий год, а средства на поддержку экономики и социальной сферы будут найдены путем перераспределения расходов. Об этом 23 марта сообщило ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий. Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение расходов федерального бюджета на текущий год не планируется.

На прошлой неделе кабмин опубликовал план по защите экономики в условиях пандемии коронавируса. Поддержку получат наиболее пострадавшие отрасли: туризм, малый, средний бизнес и другие.

В Минфине указали, что перечень мер в будущем может быть расширен. Всё зависит от дальнейшего развития ситуации.

Эксперты полагают, что траты на правительственные меры составят 400 млрд рублей, однако в будущем объем может вырасти до 1,5 трлн.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

Во всех регионах страны действует режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) положительно оценили уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.