Прямой эфир
Сюжет:

В Минфине заявили об отсутствии планов по секвестру федерального бюджета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин России не планирует проводить секвестр федерального бюджета на текущий год, а средства на поддержку экономики и социальной сферы будут найдены путем перераспределения расходов. Об этом 23 марта сообщило ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Пакет нужен: несырьевой бизнес попросил поддержки у правительства
«Деловая Россия» предложила субсидировать зарплату организаторам выставок и освободить службы доставки от оплаты парковки

«Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий. Такой подход позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращение расходов федерального бюджета на текущий год не планируется.

На прошлой неделе кабмин опубликовал план по защите экономики в условиях пандемии коронавируса. Поддержку получат наиболее пострадавшие отрасли: туризм, малый, средний бизнес и другие.

В Минфине указали, что перечень мер в будущем может быть расширен. Всё зависит от дальнейшего развития ситуации.

Эксперты полагают, что траты на правительственные меры составят 400 млрд рублей, однако в будущем объем может вырасти до 1,5 трлн.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

Во всех регионах страны действует режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавируса. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) положительно оценили уже принятые Россией меры по нераспространению заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020