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Несырьевые компании попросили у правительства больше поддержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Деловая Россия» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с просьбой компенсировать аренду торговым центрам и кинотеатрам, субсидировать зарплату организаторам выставок и обязать банки ослабить требования к заемщикам-гражданам. Документ есть в распоряжении «Известий».

Ранее свои инициативы в кабмин направили «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Готовит свой проект и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Антикризисный план «Деловой России» включает около 40 видов дополнительной поддержки несырьевых компаний, а также мероприятий по стимулированию потребительского спроса.

Среди них — отмена платной парковки для служб доставки продуктов, снижение страховых взносов для туркомпаний, сокращение вдвое ставки по сборам за имущество для гостиниц.

Также предлагается ослабление требований к банкам при финансировании малого и среднего предпринимательства (МСП) и запрет на пересмотр условий по кредитам в худшую сторону.

На прошлой неделе кабмин опубликовал план по защите экономики в условиях пандемии коронавируса. Поддержку получат наиболее пострадавшие отрасли: туризм, малый, средний бизнес и другие.

В Минфине указали, что перечень мер в будущем может быть расширен. Всё зависит от дальнейшего развития ситуации.

Эксперты полагают, что траты на правительственные меры составят 400 млрд рублей, однако в будущем объем может вырасти до 1,5 трлн.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакет нужен: несырьевой бизнес попросил поддержки у правительства

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